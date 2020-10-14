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НБА представила лучшие моменты ЛеБрона Джеймса в финалах плей-офф. ВИДЕО
Четвертому титулу Короля посвящается
С 2007 года ЛеБрон Джеймс в составе Кливленда, Майами и Лейкерс 10 раз добирался до финальной серии плей-офф и завоевал четыре титула с тремя разными командами.
Также Джеймс четырежды признавался самым ценным игроком финала НБА.
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