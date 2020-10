Финал НБА: главные итоги чемпионской победы Лейкерс над Майами

«Давайте говорить правду».

Так ЛеБрон Джеймс начал искать способ завоевать еще один титул. На дворе стоял июнь 2018 года – его Кливленд со счетом 0:3 уступал в финале НБА Голден Стэйту и был в шаге от второго подряд поражения в противостоянии со Стефеном Карри и Кевином Дюрантом.

Принятие этой правды, а затем борьба с ней привели Джеймса по пути, который закончился в воскресенье, когда ЛеБрон в четвертый раз стал обладателем трофея Ларри О’Брайена и в четвертый раз забрал трофей Била Расселла за MVP финала.

Правда в том, что у Голден Стэйта было два MVP. Об этом ЛеБрон говорил после поражения в третьем матче финала. В тот день Джеймс преподал урок о том, кто он в баскетбольной жизни. Он говорил о том, что у него должны быть товарищи по команде, которые могли бы думать об игре, а также играть в нее. Он дважды произнес имя одного игрока: Рэджон Рондо.

«У вас должен быть не только талант», - сказал Джеймс. «Но вам также нужен и разум».

К тому времени Джеймс уже знал, что во второй раз в карьере покидает Кливленд. Вероятно, он принял это решение еще летом 2017 года, когда Кайри Ирвинг, которого ЛеБрон считал своим MVP, затребовал обмена и отбыл в Бостон.

Чего Джеймс не знал, так это то, как он собирается найти второго MVP, с которым он пойдет к титулу. Не знал он и то, если у него в запасе еще одна попытка, в которой он сразится либо с доминирующим Голден Стэйтом, либо с каким-то другим монстром, который обязательно встанет у него на пути. Сможет ли он изменить то, во что превратилась его карьера? Он лучший игрок мира, но только во второй лучшей команде НБА.

Ответ стал одной из величайших глав в карьере Джеймса. Это не определяющая глава – его наследие и так было в безопасности, когда он приехал в Лос-Анджелес, что бы ни говорили по этому поводу.

После того, как ЛеБрон получил несколько отказов от суперзвезд, начался трудный процесс получения Энтони Дэвиса, который на тот момент еще не котировался на уровне претендентов на MVP, но несомненно обладал соответствующим талантом. Когда Лейкерс закрыли сделку с Нью-Орлеаном, Джеймс посвятил себя тому, чтобы они с Дэвисом с первого дня работали вместе как одно целое.

Это то, что принесло Джеймсу этот титул. Он сменил команду. Он оправился от самой тяжелой травмы своей карьеры, которая разрушила его первый сезон с Лейкерс. Затем он изменил свою позицию, он снова стал выкладываться в защите и использовал весь свой опыт, чтобы привести Лейкерс к титулу в этом беспрецедентном сезоне.

И он привел с собой Рондо – игрока, которого он считал жизненно важным для чемпионской команды. И в этом Джеймс оказался на 100% прав.

Этот сезон был особенным для Джеймса. Речь шла о почтении памяти Коби Брайанта. Речь шла о завоевании первого за 10 лет титула для Лейкерс. Речь шла о настойчивости в «пузыре» в Орландо.

ЛеБрону нужно было доказать, что он может снова пройти по этому чемпионскому пути. В условиях обновленной реальности, в поисках новой истины.

Ниже – пять главных итогов финала плей-офф НБА между Лейкерс и Майами по версии ESPN.

ЛеБрон еще раз показал, кто в доме хозяин

Команды НБА стараются следовать за своими лучшими игроками, а Лейкерс сезон 2019-2020 переняли характеристики своего MVP, который в «пузыре» еще раз доказал, что является самым продуктивным бомбардиром в истории плей-офф НБА.

В качестве скорера Джеймс задал тон в шестой игре, каждый раз просачиваясь сквозь защиту Майами и забивая свои фирменные лэй-апы. Он сразу дал всем понять, что эта ночь закончится фиолетово-золотым конфетти и баннером с №17 в честь титула Лейкерс.

Джеймс был неудержим, он сеял хаос в трехсекундной зоне Майами, пользуясь своими универсальными атакующими способностями. 10 из 13 бросков ЛеБрона по кольцу оказались точными.

▪️ 11th Finals triple-double

▪️ 4x NBA champion

▪️ 4x NBA Finals MVP



LeBron James earns #SAPStatLineOfTheNight as the @Lakers win Game 6 and become NBA champs! pic.twitter.com/i7plvhjsbR — NBA.com/Stats (@nbastats) October 12, 2020

Когда Джеймс идет в проход, с его командой происходят великие дела. Либо он набирает легкие два очка, либо собирает на себе дополнительных опекунов и находит открытых одноклубников для свободных бросков из других позиций.

Вдумайтесь: Джеймс завершил этот плей-офф в качестве лидера как по набранным очкам, так и по результативным передачам.

Как сказал аналитик ESPN Джефф Ван Ганди в третьей четверти после того, как Джеймс реализовал тяжелый проход в быстром прорыве: «Он слишком хорош в проходах с его силой, атлетизмом, грацией и мастерством».

Это беспрецедентное сочетание габаритов, скорости и понимания игры сделало Джеймса феноменом – и устойчивость всего этого продлила его доминирование до четвертого десятка лет. Теперь, когда Джеймсу уже 35, после такого выступления в плей-офф, сложно усомниться в том, что он еще способен на многое.

ЛеБрон не просто выиграл свой четвертый титул. Он сделал это как лучший игрок в серии, и он по-прежнему доминирует над любой защитой.

Джимми Батлер проиграл, но его выступление в финале было особенным

После пятой игры Батлер сказал, что он и его команда оставили все, что у них было на площадке, но Джимми был уверен, что они смогут выиграть две заключительных игры финала и закончить забег мечты Хит внутри «пузыря» в Орландо. ЛеБрон Джеймс и Лейкерс этого не допустили.

Джеймс задал тон с самого начала шестого матча, работая в защите против Батлера, но если это был не ЛеБрон, то защитник Лейкерс преследовал Джимми везде, где бы он не был на площадке. Лейкерс не позволили Батлеру побить их. После того, как Батлер провел последние три месяца своей баскетбольной жизни, навязывая свою волю любому, кто попадется на его пути, Лейкерс совладали с игроком, который гордится тем, что может играть каждую секунду в случае необходимости. Они заставили Батлера быть похожим на человека, а Хит сделали уставшими. Так закончился один из величайших индивидуальных перформансов в плей-офф за последние годы.

Трипл-даблы Батлера в играх №3 и №5 останутся в истории финалов, это два феноменальных индивидуальных выступления, но нельзя забывать и о совокупном вкладе Джимбо в эту серию. В шести матчах в среднем за игру он набирал по 29,0 очка, 8,6 подбора, 10,2 передачи и 2,6 перехвата, а также забивал 55,5% бросков с игры при 42 минутах на площадке. Тот факт, что большую часть своей работы Батлер проделал против Джеймса (как в защите, так и в атаке) и не отступил от этой сложной задачи, должен только укрепить его наследие.

.@JimmyButler appreciation post????



???? Led the Heat to the Finals

???? Knocked off reigning MVP

???? Two triple-doubles in the Finals

???? Most coffees sold in the bubble pic.twitter.com/4YpkleYFq4 — ESPN (@espn) October 12, 2020

До этого сезона с Майами репутация Батлера в лиге находилась на противоречивом уровне – он считался талантливым игроком, который изо всех сил пытался вписаться в любую франшизу в качестве лидера, но, вероятно, он был более продуктивен на вспомогательных ролях, а не как человек, готовый вести команду за собой в погоне за титулом.

Но в «пузыре» Батлер поднял свой баскетбол на совершенно другой уровень и навсегда изменил представление о себе. Независимо от того, что Джимми будет делать с этого момента, он доказал, что он способен быть тем, кем, как он считал, мог бы быть: лидером, который готов показать себя на ключевых отрезках сезона.

Главное оружие Лейкерс: переход из защиты в нападение

На старте шестого матча финала Джимми Батлер, Тайлер Хирро и другие игроки Хит при прорывах в трехсекундную зону Лейкерс внезапно осознавали, что попали в зыбучие пески. Когда Лейкерс делали последний шаг к титулу, Майами в целом выглядел торопливым, неуверенным, а иногда и откровенно боязливым подойти к кольцу.

Для этого были причины: тренер Лейкерс Фрэнк Фогель вместо Дуайта Ховарда в стартовой пятерке на шестой матч выпустил винга Алекса Карузо, что помогло Озерным укрепить оборону. ЛеБрон Джеймс взял на себя опеку Джимми Батлера, а остальные игроки Майами откровенно побаивались связываться с длинноруким Энтони Дэвисом у кольца Лейкерс.

Неуверенность Майами привела к плохим передачам и неподготовленным броскам шутеров с периметра, за большинство из которых Лейкерс заставили заплатить Хит легкими очками в быстрых прорывах. Озерные, закончив регулярный чемпионат со вторым показателем по количеству результативных действий в быстрых прорывах, первые 16 очков в матче набрали именно в таком стиле, что помогло им на старте второй половины достичь преимущества в 36 баллов и фактически закрыть серию. Такой головокружительный темп был невыносим для Батлера и уставшей защиты Майами.

Благодаря своей энергичной защите и способности превратить подборы в очки из быстрых прорывов Лейкерс устроили шоу в финале плей-офф. И шестая игра не стала исключением.

Рондо и игроки второго плана идеально подошли для ЛеБрона и Дэвиса

В финале 2008 года Рэджон Рондо в промежутке со второго по пятый матчи суммарно набрал 20 очков, но в шестой игре он уничтожил Лейкерс (21+7 подборов+8 передач+6 перехватов) и помог Бостону в 17-й раз стать чемпионами НБА.

Спустя 12 лет история повторилась – Рондо с третьего по пятый матчи принес Лейкерс всего 10 очков, но его взрыв в шестом матче серии с Майами (19 очков, 8 из 11 бросков с игры) помог Озерным взять долгожданный титул. И так же 17-й в истории.

Rondo is the first player ever to win a ring with the L.A. Lakers and the Boston Celtics ???? pic.twitter.com/74k3RiO4fn — Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2020

Большая часть внимания Рондо была сосредоточена на том, что защита теряет его при постановке заслонов другим игрокам. Он гениально умеет брать то, что дает ему защита соперника. Если они оставляют открытое пространство, то Рэджон прорывается туда, зная, что проникновение в трехсекундную зону сулит хорошие перспективы.

Когда Рондо заметил, что Батлер упустил его из виду, то пролетел мимо него и забил мяч из-под кольца. Когда Майами оставляли его свободным на дуге, он наказывал их точными трехочковыми, словно на тренировке.

Джеймс нуждался в поддержке снайперов. Защита стала слишком быстрой и слишком умной, чтобы проходить ее на голом таланте. Ролевикам приходится атаковать с сопротивлением, идти в сложные проходы или принимать решения за считанные мгновения.

Ролевики Лейкерс не подвели лидеров, когда Майами бросал все силы на опеку ЛеБрона и Дэвиса. Кентавиус Колдуэлл-Поуп сделал 4 передачи в игре №2 и отдал 5 ассистов в матче №5. Он набрал 48 очков в трех последних матчах серии и отметился серией важных попаданий в проходах.

Дэнни Грин в начале серии забил в проходе в лицо Бэму Адебайо и запомнился серией эффектных ассистов, в том числе и передача в шестой игре после пик-н-ролла с ЛеБроном, который привел к трехочковому попаданию Маркиффа Морриса.

Алекс Карузо…Фрэнк Вогель выпустил его в старте в самой важной игре Лейкерс в сезоне. Карузо провел на площадке всего 12 минут до шестого матча. И он защищался как сумасшедший. Он помог разжечь сонную атаку Лейкерс перехватами и забегами в отрыв, в том числе опередив явно истощенного Батлера.

Кайл Кузма не мог ничего попасть с игры, но его резкие движения в защите помогали Лейкерс сдерживать атаку Майами.

Повышенное внимание к ЛеБрону и Дэвису облегчает игру в атаке для ролевиков. Но им все равно нужно реализовать свои шансы.

В финале плей-офф эта группа во главе с опытным генералом Рэджоном Рондо сделала достаточно, чтобы Лейкерс стали 17-кратными чемпионами.

Колдуэлл-Поуп показал себя в «пузыре»

Когда Кентавиус Колдуэлл-Поуп присоединился к Лейкерс, это был брак по расчету. Баскетболист нуждался в команде, а Лейкерс нужно было заполнить свою платежную ведомость.

Три года спустя трехочковые и надежная защита Колдуэлл-Поупа помогли Озерным выиграть 17-й титул.

В течение всего сезона перед этими Лейкерс стоял вопрос, кто из игроков в плей-офф способен стать надежной третьей опцией после двух суперзвезд команды – ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса.

В «пузыре» во время чемпионского прорыва именно Колдуэлл-Поуп чаще остальных в команде соответствовал этой роли. Так было в шестой игре, которую он закончился с 17-ю очками при реализации 6 из 13 с игры.

Именно Колдуэлл-Поуп стал третьим по результативности бомбардиром Лейкерс в плей-офф, набирая 10,7 очка за игру при 37,8% реализации с трехочковой дистанции, давая тем самым Озерным столь необходимую стабильность на периметре.

Попутно Колдуэлл-Поуп дал Лейкерс надежную защиту на флангах и компенсировал отсутствие Эвери Брэдли, который по семейным причинам отказался приезжать в «пузырь».

Игра Колдуэлл-Поупа в плей-офф не только привела его к титулу с Лейкерс, но и должна отразиться на его банковском счете. Он входит в межсезонье с опцией игрока на 8,5 миллиона долларов на сезон 2020-2021. Вполне вероятно, что он откажется от этого контракта и станет неограниченно свободным агентом, но только лишь для того, чтобы подписать с Лейкерс новое соглашение на улучшенных условиях.

Когда началось партнерство Колдуэлл-Поупа с Лейкерс, было неясно, как долго оно продлится. Но после такого выступления в «пузыре» Кентавиус доказал свою ценность и для команды, и для ЛеБрона Джеймса лично.