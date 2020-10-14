Новым тренером Будивельника может стать именитый специалист из Литвы

Киевский Будивельник на прошлой неделе перед возвращением в элиту украинского баскетбола назначил на пост главного тренера украинского специалиста Леонида Яйло, однако теперь все идет к тому, что руководство Строителей все же вернется к первоначальному плану и пригласит в команду зарубежного тренера.

Ожидается, что в ближайшие 24-48 часов контракт с Будивельником подпишет литовский наставник Вальдемарас Хомичюс. Он уже согласовал с клубом основные детали годичного контракта.

Хомичюс с 2012 по 2015 года возглавлял БК Днепр, с которым становился вице-чемпионом Суперлиги. В последнее время тренер работал на родине.

БК Будивельник перед стартом сезоне подписал четырех американцев, а первый матч в Суперлиге киевляне проведут 16 октября против Днепра.