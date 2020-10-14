Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новым тренером Будивельника может стать именитый специалист из Литвы
Все должно решиться в ближайшие дни
Киевский Будивельник на прошлой неделе перед возвращением в элиту украинского баскетбола назначил на пост главного тренера украинского специалиста Леонида Яйло, однако теперь все идет к тому, что руководство Строителей все же вернется к первоначальному плану и пригласит в команду зарубежного тренера.
Ожидается, что в ближайшие 24-48 часов контракт с Будивельником подпишет литовский наставник Вальдемарас Хомичюс. Он уже согласовал с клубом основные детали годичного контракта.
Хомичюс с 2012 по 2015 года возглавлял БК Днепр, с которым становился вице-чемпионом Суперлиги. В последнее время тренер работал на родине.
БК Будивельник перед стартом сезоне подписал четырех американцев, а первый матч в Суперлиге киевляне проведут 16 октября против Днепра.
Популярное сейчас
- Украина - Испания. Разбор игры и аналитика
- Президент Зеленский отреагировал на победу Украины над Испанией
- Историческая победа Украины, осечка Германии, COVID у Роналду. Главные новости за 13 октября
- ЛеБрон и Грин стали чемпионами НБА с тремя разными командами
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО