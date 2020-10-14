Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа ориентировочная дата старта сезона в НБА
Это произойдет только в 2021 году
По информации The Athletic, регулярный чемпионат в сезоне 2021-2022 может начаться 18 января. Этот день в США традиционно считается праздником имени Мартина Лютера Кинга.
Столь позднее начало сезона в НБА связано с пандемией коронавируса, которая стала причиной приостановки регулярного чемпионата в прошлом сезоне. Лига вернулась в июне в «пузыре» в Орландо, а плей-офф завершился только в начале октября.
Сезон 2021-2022 в статусе действующих чемпионов НБА начнут Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса. Если команда Фрэнка Фогеля защитит титул, то станет самой успешной командой в истории лиги с 18-ю чемпионствами.
Популярное сейчас
- "Удар в подбородок, шок, это наш крест". Обзор послематчевой испанской прессы
- Левченко увидел конкуренцию за конкретные позиции в сборной Украины
- Зубков прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота сборной Испании
- Игрока НБА обвинили в изнасиловании
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО