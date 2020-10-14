Названа ориентировочная дата старта сезона в НБА

По информации The Athletic, регулярный чемпионат в сезоне 2021-2022 может начаться 18 января. Этот день в США традиционно считается праздником имени Мартина Лютера Кинга.

Столь позднее начало сезона в НБА связано с пандемией коронавируса, которая стала причиной приостановки регулярного чемпионата в прошлом сезоне. Лига вернулась в июне в «пузыре» в Орландо, а плей-офф завершился только в начале октября.

Сезон 2021-2022 в статусе действующих чемпионов НБА начнут Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса. Если команда Фрэнка Фогеля защитит титул, то станет самой успешной командой в истории лиги с 18-ю чемпионствами.