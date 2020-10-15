Джеймс обратился к Брайанту после завоевания титула с Лейкерс

Легенда Лейкерс Коби Брайант в январе вместе с 13-летней дочерью трагически погиб в авиакатастрофе.

В этот же год Лейкерс с ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом впервые за 10 лет стали чемпионами НБА, обыграв в решающей серии сезона Майами.

Джеймс в Instagram обратился к Брайанту, с которым его связывали теплые дружеские отношения.

"Надеюсь, я заставил тебя гордиться, брат мой! Люблю и скучаю по тебе, чемпион", - написал четырехкратный чемпион НБА.