Лейкерс могут потерять ключевого игрока

По информации портала Basketball News, разыгрывающий Лейкерс Рэджон Рондо откажется от опции игрока на 2,61 миллиона долларов и выйдет на рынок свободных агентов.

Не исключено, что Рондо вернется в Лейкерс и подпишет с командой соглашение на улучшенных условиях.

В победном для Лейкерс розыгрыше плей-офф Рондо в среднем за игру набирал по 8,9 очка, 4,3 подбора и 6,6 передачи. Также опытный плеймейкер забивал 40% трехочковых.

Титул с Лейкерс стал для Рэджона Рондо вторым в карьере. Впервые чемпионом НБА он стал в 2008 году с Бостоном после победы в финале над Лейкерс.