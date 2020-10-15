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Лейкерс могут потерять ключевого игрока
Проблема для ЛеБрона Джеймса
По информации портала Basketball News, разыгрывающий Лейкерс Рэджон Рондо откажется от опции игрока на 2,61 миллиона долларов и выйдет на рынок свободных агентов.
Не исключено, что Рондо вернется в Лейкерс и подпишет с командой соглашение на улучшенных условиях.
В победном для Лейкерс розыгрыше плей-офф Рондо в среднем за игру набирал по 8,9 очка, 4,3 подбора и 6,6 передачи. Также опытный плеймейкер забивал 40% трехочковых.
Титул с Лейкерс стал для Рэджона Рондо вторым в карьере. Впервые чемпионом НБА он стал в 2008 году с Бостоном после победы в финале над Лейкерс.
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