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Лейкерс могут потерять ключевого игрока

Баскетбол
(1 голосов)

Проблема для ЛеБрона Джеймса

Лейкерс могут потерять ключевого игрока
Новина українською

По информации портала Basketball News, разыгрывающий Лейкерс Рэджон Рондо откажется от опции игрока на 2,61 миллиона долларов и выйдет на рынок свободных агентов.

Не исключено, что Рондо вернется в Лейкерс и подпишет с командой соглашение на улучшенных условиях.

В победном для Лейкерс розыгрыше плей-офф Рондо в среднем за игру набирал по 8,9 очка, 4,3 подбора и 6,6 передачи. Также опытный плеймейкер забивал 40% трехочковых.

Титул с Лейкерс стал для Рэджона Рондо вторым в карьере. Впервые чемпионом НБА он стал в 2008 году с Бостоном после победы в финале над Лейкерс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что ЛеБрон Джеймс обратился к Коби Брайанту после завоевания титула с Лейкерс.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Рэжон Рондо
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