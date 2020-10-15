Матчи Суперлиги до конца года будут проходить без зрителей

Федерация баскетбола Украины отреагировала на решение Кабинета Министров Украины о продолжении карантина в стране до 31 декабря.

"Разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальных видам спорта, видам спорта лиц с инвалидностью и спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей (кроме международных соревнований и матчей, которые могут проводиться со зрителями по отдельному согласованию с МЗ) при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических норм и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья участников.

Таким образом, до конца 2020 года баскетбольные матчи всех профессиональных мужских и женских лиг Украины будут проходить без зрителей", - говорится в заявлении ФБУ.