Журналист The Ringer: Стефену Карри стоит поучиться у Леброна Джеймса

Журналист The Ringer Джонатан Тьяркс заявил, что разыгрывающему "Голден Стэйт Уорриорз" Стефену Карри необходимо объединиться со звездой "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо, как Леброн Джеймс объединился с Энтони Дэвисом в "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Яннис, действующий двукратный MVP, может стать свободным агентом в следующем сезоне, и в прошлом были слухи о возможном переходе в "Голден Стэйт". Вот где Стефену стоит поучиться у Леброна. Джеймс выбрал Дэвиса своим следующим напарником и преследовал его, пока Энтони не потребовал играть с ним в одной команде. Карри нужно сделать то же самое с Яннисом. Стефену, возможно, в конечном итоге придётся уйти от Томпсона или Грина, чтобы это произошло. Но это цена, которую нужно заплатить", — приводит слова Тьяркса Fadeaway World.