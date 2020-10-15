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Журналист The Ringer: Стефену Карри стоит поучиться у Леброна Джеймса

Баскетбол
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По его мнению, Карри нужно найти такого напарника как Энтони Дэвис

Журналист The Ringer: Стефену Карри стоит поучиться у Леброна Джеймса
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Журналист The Ringer Джонатан Тьяркс заявил, что разыгрывающему "Голден Стэйт Уорриорз" Стефену Карри необходимо объединиться со звездой "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо, как Леброн Джеймс объединился с Энтони Дэвисом в "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Яннис, действующий двукратный MVP, может стать свободным агентом в следующем сезоне, и в прошлом были слухи о возможном переходе в "Голден Стэйт". Вот где Стефену стоит поучиться у Леброна. Джеймс выбрал Дэвиса своим следующим напарником и преследовал его, пока Энтони не потребовал играть с ним в одной команде. Карри нужно сделать то же самое с Яннисом. Стефену, возможно, в конечном итоге придётся уйти от Томпсона или Грина, чтобы это произошло. Но это цена, которую нужно заплатить", — приводит слова Тьяркса Fadeaway World.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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