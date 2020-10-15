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Журналист The Ringer: Стефену Карри стоит поучиться у Леброна Джеймса
По его мнению, Карри нужно найти такого напарника как Энтони Дэвис
Журналист The Ringer Джонатан Тьяркс заявил, что разыгрывающему "Голден Стэйт Уорриорз" Стефену Карри необходимо объединиться со звездой "Милуоки Бакс" Яннисом Адетокунбо, как Леброн Джеймс объединился с Энтони Дэвисом в "Лос-Анджелес Лейкерс".
"Яннис, действующий двукратный MVP, может стать свободным агентом в следующем сезоне, и в прошлом были слухи о возможном переходе в "Голден Стэйт". Вот где Стефену стоит поучиться у Леброна. Джеймс выбрал Дэвиса своим следующим напарником и преследовал его, пока Энтони не потребовал играть с ним в одной команде. Карри нужно сделать то же самое с Яннисом. Стефену, возможно, в конечном итоге придётся уйти от Томпсона или Грина, чтобы это произошло. Но это цена, которую нужно заплатить", — приводит слова Тьяркса Fadeaway World.
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