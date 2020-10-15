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Сын Леброна Джеймса опубликовал видео на котором курит марихуану
После этого он исчез из соцсетей
Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, вернувшийся домой после завоевания чемпионского титула, по всей видимости, строго наказал своего старшего сына Бронни за историю с косяком марихуаны.
Молодой человек резко пропал из всех социальных сетей и не заходил в них с момента возвращения отца домой. Кроме того он забросил любимую видеоигру и не проявляет в ней активности. Поклонники предположили, что всё это стало следствием взбучки, устроенной Леброном.
Напомним, Бронни опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", как курит косяк марихуаны, после чего быстро удалил его. Однако некоторые пользователи Сети успели сохранить ролик и распространить.
Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас юноша выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024.
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