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Энтони Дэвис хочет подписать контракт с Лейкерс на новых условиях

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист скорее всего продолжит выступать в Лейкерс

Энтони Дэвис хочет подписать контракт с Лейкерс на новых условиях
Новина українською

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис собирается переподписать контракт с клубом. Действующее соглашение с баскетболистом действует до конца сезона-2020/21, после чего он станет неограниченно свободным игроком.

По информации журналиста Шэмса Чарании, американец откажется от опции игрока на следующий сезон и заключит с "фиолетово-золотыми" новое долгосрочное соглашение.

Дэвис перешел в "Лейкерс" летом 2019 года и в прошлом сезоне набирал в среднем по 26,1 очков, делал 9,3 подбора и 3,2 передачи. Внес весомый вклад в победу ЛА над "Майами" в финальной серии и выиграл первое чемпионство в карьере.

Перед последним матчем финала Дэвис заявил, что ему будет плевать на индивидуальные награды, если он станет чемпионом НБА.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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