Опытный литовский тренер Вальдемарас Хомичюс станет главным тренером киевского Будивельника. Леонид Яйло работать его ассистентом - такое решение приняло руководство клуба.

Хомичюс хорошо известный украинским болельщикам работой в Днепре, который возглавлял с 2012 до 2015 года. Именно с ним днепряне впервые в своей истории вышли в финал Суперлиги в сезоне 2014/2015, победив со счетом 3: 2 в полуфинале именно Строитель.

Также сейчас 61-летний Вальдемарас работал главным тренером в российских клубах Динамо Москва, Урал Грейт, Уникс, Триумф и Парма. Получил серебряные и бронзовые медали чемпионата России. В 2003 стал победителем Евробаскета в качестве тренера-консультанта сборной Литвы.

Сезон 2019/20 Хомичюс провел у руля литовского клуба Алитус Дзукия.