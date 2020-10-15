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Литовский тренер Вальдемарас Хомичюс станет главным тренером киевского Будивельника

Баскетбол
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Леонид Яйло работать его ассистентом

Литовский тренер Вальдемарас Хомичюс станет главным тренером киевского Будивельника
Новина українською

Опытный литовский тренер Вальдемарас Хомичюс станет главным тренером киевского Будивельника. Леонид Яйло работать его ассистентом - такое решение приняло руководство клуба.

Хомичюс хорошо известный украинским болельщикам работой в Днепре, который возглавлял с 2012 до 2015 года. Именно с ним днепряне впервые в своей истории вышли в финал Суперлиги в сезоне 2014/2015, победив со счетом 3: 2 в полуфинале именно Строитель.

Также сейчас 61-летний Вальдемарас работал главным тренером в российских клубах Динамо Москва, Урал Грейт, Уникс, Триумф и Парма. Получил серебряные и бронзовые медали чемпионата России. В 2003 стал победителем Евробаскета в качестве тренера-консультанта сборной Литвы.

Сезон 2019/20 Хомичюс провел у руля литовского клуба Алитус Дзукия.

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
fbu

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