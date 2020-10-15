Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Литовский тренер Вальдемарас Хомичюс станет главным тренером киевского Будивельника
Леонид Яйло работать его ассистентом
Опытный литовский тренер Вальдемарас Хомичюс станет главным тренером киевского Будивельника. Леонид Яйло работать его ассистентом - такое решение приняло руководство клуба.
Хомичюс хорошо известный украинским болельщикам работой в Днепре, который возглавлял с 2012 до 2015 года. Именно с ним днепряне впервые в своей истории вышли в финал Суперлиги в сезоне 2014/2015, победив со счетом 3: 2 в полуфинале именно Строитель.
Также сейчас 61-летний Вальдемарас работал главным тренером в российских клубах Динамо Москва, Урал Грейт, Уникс, Триумф и Парма. Получил серебряные и бронзовые медали чемпионата России. В 2003 стал победителем Евробаскета в качестве тренера-консультанта сборной Литвы.
Сезон 2019/20 Хомичюс провел у руля литовского клуба Алитус Дзукия.
Популярное сейчас
- Спасение от упадка? В конце сезона Украина потеряет наименьший за пятилетний цикл еврокоэффициент
- Врач сборной объяснил, почему тесты на COVID Лунина и Панькива давали разный результат
- Вместо Трубина. Шевчук советует Шахтеру подписать перспективного вратаря
- Новым тренером Будивельника может стать именитый специалист из Литвы
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО