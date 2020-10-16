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МБК Николаев расстался с двумя американцами

Баскетбол
(1 голосов)

А играть кто будет?

МБК Николаев расстался с двумя американцами
Новина українською

Новый главный тренер Николаева Валентин Берестнев на пресс-конференции перед стартом клуба в Суперлиге сообщил, что вслед за американским специалистом Крисом Томасом клуб из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине покинули два легионера из США – Камеон Холси и Илай Кейн.

"Защитник Дарнелл Эдж продолжает работать и готовится играть за нашу команду. Разумеется, мы сразу же стали искать замену выбывшим легионерам, ведем переговоры", - сказал Берестнев.

Также главный тренер МБК Николаев озвучил задачу клуба на сезон – попадание в зону плей-офф (топ-8).

МБК Николаев в пятницу в рамках Суперлиги протестирует новичка чемпионата БК Тернополь.

Ранее UA-Футбол сообщал, что легендарный капитан МБК Николаев ушел из клуба.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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Источник:
Niknews.mk.ua

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