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МБК Николаев расстался с двумя американцами
А играть кто будет?
Новый главный тренер Николаева Валентин Берестнев на пресс-конференции перед стартом клуба в Суперлиге сообщил, что вслед за американским специалистом Крисом Томасом клуб из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине покинули два легионера из США – Камеон Холси и Илай Кейн.
"Защитник Дарнелл Эдж продолжает работать и готовится играть за нашу команду. Разумеется, мы сразу же стали искать замену выбывшим легионерам, ведем переговоры", - сказал Берестнев.
Также главный тренер МБК Николаев озвучил задачу клуба на сезон – попадание в зону плей-офф (топ-8).
МБК Николаев в пятницу в рамках Суперлиги протестирует новичка чемпионата БК Тернополь.
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