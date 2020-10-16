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ЛеБрон Джеймс: топ-10 моментов в "пузыре". ВИДЕО
Смотрим, как звезда Лейкерс шел к своему четвертому титулу в условиях пандемии коронавируса
ЛеБрон Джеймс стал четырехкратным чемпионом НБА, причем американец выигрывал титулы в составе трех разных команд (Лейкерс, Кливленд и Майами).
Также Джеймс в четвертый раз в карьере получил награду MVP финала и повторил достижение Майкла Джордана.
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