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Хьюстон Рокетс выбрал цель для обмена
Они желают выменять центрового Филадельфии Сиксерс
"Хьюстон Рокетс" желают выменять центрового "Филадельфии Сиксерс" Джоэла Эмбиида, сообщает обозреватель Брэндон Робинсон на своей странице в "Твиттере".
"Хьюстон" готов включить в сделку любого из игроков действующего состава, кроме защитника Джеймса Хардена, который остаётся неприкасаемым.
После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори руководство клуба готово пойти на решительные перестановки в составе. Прайм-тайм Джеймса Хардена постепенно приближается к концу, поэтому для обмена доступен любой игрок в ростере. Недавно один из функционеров НБА выразил уверенность, что "Рокетс" обязательно обменяют бывшего MVP лиги разыгрывающего Расселла Уэстбрука в межсезонье.
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