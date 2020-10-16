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Хьюстон Рокетс выбрал цель для обмена

Баскетбол
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Они желают выменять центрового Филадельфии Сиксерс

Хьюстон Рокетс выбрал цель для обмена
Новина українською

"Хьюстон Рокетс" желают выменять центрового "Филадельфии Сиксерс" Джоэла Эмбиида, сообщает обозреватель Брэндон Робинсон на своей странице в "Твиттере".

"Хьюстон" готов включить в сделку любого из игроков действующего состава, кроме защитника Джеймса Хардена, который остаётся неприкасаемым.

После увольнения главного тренера Майка Д'Антони и генерального менеджера Дэрила Мори руководство клуба готово пойти на решительные перестановки в составе. Прайм-тайм Джеймса Хардена постепенно приближается к концу, поэтому для обмена доступен любой игрок в ростере. Недавно один из функционеров НБА выразил уверенность, что "Рокетс" обязательно обменяют бывшего MVP лиги разыгрывающего Расселла Уэстбрука в межсезонье.

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В статье: Хьюстон Рокетс
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