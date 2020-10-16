Киев-Баскет легко справился с Черкасскими Мавпами

Черкасские Мавпы уступили дома Киев-Баскету в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

16 октября

Черкасские Мавпы - Киев-Баскет - 67: 102 (31:27, 13:17, 10:33, 13:25)

Максим Михельсон мог рассчитывать практически на молодежный состав. Опытному в составе и одном из старейших Кобцы - 24 года. Впрочем молодежь хозяев активно и сосредоточенно начала поединок. Киевляне много ошибались в дебюте встречи. Особенно настойчиво их принуждал к этому Скапинцев. Под щитами преимущество было на стороне хозяев. Лидером на площадке при таких обстоятельствах стал Кобец, который набрал 12 очков за стартовую четверть.

Однако высокая нагрузка скорее истощала не закаленных суперлиговыми поединками молодых игроков жителей черкасцев. Поэтому во второй четверти гости несмотря на отставание на подборах выровняли игру. На большой перерыв соперники ушли при паритета - 44:44.

А более существенно преимущество опыта киевлян проявилась с началом второй половины. Игра возобновилась рывком 13:0 в пользу гостей. А по итогам четверти киевляне вырвались вперед на 23 очка, фактически погасив любую интригу.

Надеяться на чудо от истощенной молодежи хозяев было невозможно. Киевляне уверенно довели поединок до победы, "размочив" сотню набранных очков.

Черкасские Обезьяны следующий поединок играют дома 18 октября против Тернополя. Киев-Баскет тот же день играть в Николаеве.