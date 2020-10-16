  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Николаев уступил новичку Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николаев уступил новичку Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Тернополь с разгромным счетом обыграл соперников

Николаев уступил новичку Суперлиги
Новина українською

Тернополь одержал вторую победу подряд преодолев Николаев на выезде - 106:68.

Первая четверть прошла при доминировании Тернополя. Во второй 20-минутке игра на подборах выровнялась. Однако, реализация у хозяев осталась идентичной. Это позволило увеличить Тернополю преимущество до +22.

После большого перерыва в матче мало что изменилось. Тернополь продолжал доминировать.

Читайте такжеКиев-Баскет легко справился с Черкасскими Мавпами

В заключительной части гости продолжили гнуть свою линию, навязывать игру соперника и получать удовольствие от матча. Уверенная победа Тернополя - 106:68 и это рекорд результативности в этом сезоне.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат.

Николаев. СК Надежда

Николаев - Тернополь 68:106 (17:33, 15:21, 19:27, 17:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МБК Николаев БК Тернополь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...