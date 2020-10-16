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Николаев уступил новичку Суперлиги
Тернополь с разгромным счетом обыграл соперников
Тернополь одержал вторую победу подряд преодолев Николаев на выезде - 106:68.
Первая четверть прошла при доминировании Тернополя. Во второй 20-минутке игра на подборах выровнялась. Однако, реализация у хозяев осталась идентичной. Это позволило увеличить Тернополю преимущество до +22.
После большого перерыва в матче мало что изменилось. Тернополь продолжал доминировать.
В заключительной части гости продолжили гнуть свою линию, навязывать игру соперника и получать удовольствие от матча. Уверенная победа Тернополя - 106:68 и это рекорд результативности в этом сезоне.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат.
Николаев. СК Надежда
Николаев - Тернополь 68:106 (17:33, 15:21, 19:27, 17:25)
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