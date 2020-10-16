Прометей выиграл третий матч регулярного чемпионата

Прометей принимал Химик в третьем подряд домашнем матче на старте сезона Суперлиги Париматч.

Первая четверть получилась для хозяев лучшим отрезком сезона. Хозяева играли быстро, установили свой темп игры на площадке и очень удачно загружали трехсекундную. Команда Черния довольно неплохо двигала мяч и атаковала с солидным процентом в дебюте игры, выиграв первую четверть 27:15.

Рисунок игры не изменился и во второй четверти: Прометей продолжал регулярно набирать очки за краску в основном за счет стремительных проходов Рида и Беликова.

После большого перерыва преимущество хозяев на площадке была уже не такой впечатляющей, Химик сумел стабилизировать игру. Но не более того.

Максимальный отрыв Прометея во время игры составил 26 очков, а завершили хозяева матч за победного счета 94:72.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское, СК Прометей

Прометей - Химик (27:15, 24:17, 18:20, 25:20)