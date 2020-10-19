НБА представила мини-фильм финала плей-офф между Лейкерс и Майами. ВИДЕО

Лейкерс в финале НБА со счетом 4:2 обыграли Майами и впервые за 10 лет стали чемпионами лиги. Титул 2020 года – 17-й в истории франшизы. По этому показателю Озерные догнали принципиальных соперников из Бостона.

ЛеБрон Джеймс в 2020 году стал четырехкратным чемпионом НБА, а его звездный напарник Энтони Дэвис завоевал свой первый чемпионский перстень.