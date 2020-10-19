Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА представила мини-фильм финала плей-офф между Лейкерс и Майами. ВИДЕО
Что осталось за кадром главной серии сезона
Лейкерс в финале НБА со счетом 4:2 обыграли Майами и впервые за 10 лет стали чемпионами лиги. Титул 2020 года – 17-й в истории франшизы. По этому показателю Озерные догнали принципиальных соперников из Бостона.
ЛеБрон Джеймс в 2020 году стал четырехкратным чемпионом НБА, а его звездный напарник Энтони Дэвис завоевал свой первый чемпионский перстень.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех": Усик написал стих после поражения Ломаченко от Лопеса
- Характер Ворсклы, поражение Десны, камбэк Вест Хема. Главные новости за 18 октября
- Суркис: Трансфер Костевича был согласован, просто Луческу ожидал его зимой
- Футболист, гольфист и… баскетболист? На тренировке шпор Бэйл эффектно забросил мяч в корзину
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...