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ЛеБрон отдаст Дэвису свой игровой номер в Лейкерс
У суперзвезд Лейкерс прекрасные отношения
В новом сезоне форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс не будет выступать под 23-м номером, сообщает испанское издание Marca. Четырехкратный чемпион НБА по договоренности с компанией Nike уступит номер Энтони Дэвису.
Джеймс был готов передать Дэвису №23 еще перед стартом сезона 2019-2020, однако в Nike по коммерческим мотивам заблокировали смену номера. В итоге Дэвис свой первый сезон в Лейкерс провел под №3.
Что касается нового номера Джеймса, то защиту титула с Лейкерс ЛеБрон проведет под №6. Под этим номером американец выступал в Майами.
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