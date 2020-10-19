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ЛеБрон отдаст Дэвису свой игровой номер в Лейкерс

Баскетбол
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У суперзвезд Лейкерс прекрасные отношения

ЛеБрон отдаст Дэвису свой игровой номер в Лейкерс
Новина українською

В новом сезоне форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс не будет выступать под 23-м номером, сообщает испанское издание Marca. Четырехкратный чемпион НБА по договоренности с компанией Nike уступит номер Энтони Дэвису.

Джеймс был готов передать Дэвису №23 еще перед стартом сезона 2019-2020, однако в Nike по коммерческим мотивам заблокировали смену номера. В итоге Дэвис свой первый сезон в Лейкерс провел под №3.

Что касается нового номера Джеймса, то защиту титула с Лейкерс ЛеБрон проведет под №6. Под этим номером американец выступал в Майами.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Энтони Дэвис хочет подписать контракт с Лейкерс на новых условиях.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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