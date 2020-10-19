ЛеБрон отдаст Дэвису свой игровой номер в Лейкерс

В новом сезоне форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс не будет выступать под 23-м номером, сообщает испанское издание Marca. Четырехкратный чемпион НБА по договоренности с компанией Nike уступит номер Энтони Дэвису.

Джеймс был готов передать Дэвису №23 еще перед стартом сезона 2019-2020, однако в Nike по коммерческим мотивам заблокировали смену номера. В итоге Дэвис свой первый сезон в Лейкерс провел под №3.

Что касается нового номера Джеймса, то защиту титула с Лейкерс ЛеБрон проведет под №6. Под этим номером американец выступал в Майами.