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МБК Николаев усилился нигерийским защитником

Баскетбол
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Клуб Суперлиги объявил о пополнении

МБК Николаев усилился нигерийским защитником
Новина українською

Главный тренер Николаева Валентин Берестнев сообщил, что сезон 2020-2021 с командой проведет защитник из Нигерии Кит Омоэра.

Омоэра хорошо знаком фанатом украинского баскетбола. В сезоне 2018-2019 он представлял Николаев (13,6 очка и 5,6 подбора в среднем за игру), а в прошлом сезоне выступал в Одессе, но из-за досрочного завершения сезона успел отыграть только 3 матча (8,6 очка и 5,3 подбора).

МБК Николаев сезон в Суперлиге начал с двух поражений от Тернополя и Киев-Баскета. Команда Владимира Берестнева делит последнее место в турнирной таблице с Будивельником.

Ранее UA-Футбол сообщал, что МБК Николаев расстался с двумя американцами.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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