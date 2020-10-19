МБК Николаев усилился нигерийским защитником

Главный тренер Николаева Валентин Берестнев сообщил, что сезон 2020-2021 с командой проведет защитник из Нигерии Кит Омоэра.

Омоэра хорошо знаком фанатом украинского баскетбола. В сезоне 2018-2019 он представлял Николаев (13,6 очка и 5,6 подбора в среднем за игру), а в прошлом сезоне выступал в Одессе, но из-за досрочного завершения сезона успел отыграть только 3 матча (8,6 очка и 5,3 подбора).

МБК Николаев сезон в Суперлиге начал с двух поражений от Тернополя и Киев-Баскета. Команда Владимира Берестнева делит последнее место в турнирной таблице с Будивельником.