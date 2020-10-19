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Киев-Баскет выдал рекордный старт в истории Суперлиги
Команда Айнарса Багатскиса мощно начала сезон
Киев-Баскет на старте сезона в Суперлиге последовательно обыграл МБК Николаев (88:72), Черкасские Мавпы (102:67), Химик (65:52) и Одессу (74:54).
Суммарно Киев-Баскет выиграл четыре матча с разницей в 84 очка. Это лучший результат в истории Суперлиги (с 2009 года). Предыдущим рекордсменом был Химик, который на старте сезона 2015-2016 одержал четыре победы кряду с разницей +77.
Что касается отрезка в пять матчей, то Киев-Баскет побьет рекордный старт Днепра в сезоне 2017-2018, если 23 октября с разницей в 11 очков обыграет Харьковских Соколов.
На старте сезона самым результативным игроком Киев-Баскета является Сергей Павлов – 10,8 очка за игру.
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