Бобров покидает Испанию и переходит в БК Днепр

Форвард Фуэнлабрады и сборной Украины Вячеслав Бобров в ближайшее время получит статус свободного агента и станет игроком Днепра.

Бобров летом продлил контракт с испанском клубом на два года. Тем не менее, Фуэнлабрада после неудачного старта сезона в Лиге АСB (0-5) готова отпустить Вячеслава на родину.

Бобров в прошлом сезоне в матчах чемпионата Испании в среднем за игру набирал по 7,4 очка и 3,2 подбора. На старте нового сезона статистика Вячеслава ухудшилась – 4,8 очка и 2,0 подбора в среднем за матч.

Вячеслав Бобров был заметной фигурой сборной Украины на Евробаскете-2017, набирая в среднем за игру по 7,3 очка и 3,7 подбора.