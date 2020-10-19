  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Бобров покидает Испанию и переходит в БК Днепр
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бобров покидает Испанию и переходит в БК Днепр

Баскетбол
(1 голосов)

Сенсационный трансфер от чемпиона Суперлиги

Бобров покидает Испанию и переходит в БК Днепр
Новина українською

Форвард Фуэнлабрады и сборной Украины Вячеслав Бобров в ближайшее время получит статус свободного агента и станет игроком Днепра.

Бобров летом продлил контракт с испанском клубом на два года. Тем не менее, Фуэнлабрада после неудачного старта сезона в Лиге АСB (0-5) готова отпустить Вячеслава на родину.

Бобров в прошлом сезоне в матчах чемпионата Испании в среднем за игру набирал по 7,4 очка и 3,2 подбора. На старте нового сезона статистика Вячеслава ухудшилась – 4,8 очка и 2,0 подбора в среднем за матч.

Вячеслав Бобров был заметной фигурой сборной Украины на Евробаскете-2017, набирая в среднем за игру по 7,3 очка и 3,7 подбора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Вячеслав Бобров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Basket-planet.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...