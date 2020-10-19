Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс может потерять одного из ведущих игроков
За Рондо следят Лос-Анджелес Клипперс и Бостон Селтикс
"Лос-Анджелес Клипперс" и "Бостон Селтикс" постараются заполучить к себе Рэджона Рондо, который намерен отказаться от опции продления контракта с "Лейкерс" на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает Parlons Basket.
34-летний разыгрывающий завоевал титул с "Лейкерс" в нынешнем сезоне. В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе "Селтикс".
Рондо рассчитывает получить более крупную сумму после завоевания титула. Потолок зарплат может снизиться из-за экономических последствий после пандемии коронавируса. Скорее всего, минимальная заработная плата также снизится, что делает ход Рондо рискованным.
Ранее сообщалось, что "Лос-Анджелес Лейкерс", вероятно, повысит оклад игроку. Но теперь эту ставку могут перебить соперники из "Клипперс" и "Селтикс".
Популярное сейчас
- Игра ее жизни: как Корин Дьякр покоряла мужской футбол
- Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Суркис высказался о Ювентусе и Криштиану Роналду
- ЛеБрон отдаст Дэвису свой игровой номер в Лейкерс
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО