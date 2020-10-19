Лейкерс может потерять одного из ведущих игроков

"Лос-Анджелес Клипперс" и "Бостон Селтикс" постараются заполучить к себе Рэджона Рондо, который намерен отказаться от опции продления контракта с "Лейкерс" на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает Parlons Basket.

34-летний разыгрывающий завоевал титул с "Лейкерс" в нынешнем сезоне. В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе "Селтикс".

Рондо рассчитывает получить более крупную сумму после завоевания титула. Потолок зарплат может снизиться из-за экономических последствий после пандемии коронавируса. Скорее всего, минимальная заработная плата также снизится, что делает ход Рондо рискованным.

Ранее сообщалось, что "Лос-Анджелес Лейкерс", вероятно, повысит оклад игроку. Но теперь эту ставку могут перебить соперники из "Клипперс" и "Селтикс".