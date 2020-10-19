  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс может потерять одного из ведущих игроков
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс может потерять одного из ведущих игроков

Баскетбол
(1 голосов)

За Рондо следят Лос-Анджелес Клипперс и Бостон Селтикс

Лейкерс может потерять одного из ведущих игроков
Новина українською

"Лос-Анджелес Клипперс" и "Бостон Селтикс" постараются заполучить к себе Рэджона Рондо, который намерен отказаться от опции продления контракта с "Лейкерс" на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом. Об этом сообщает Parlons Basket.

34-летний разыгрывающий завоевал титул с "Лейкерс" в нынешнем сезоне. В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе "Селтикс".

Рондо рассчитывает получить более крупную сумму после завоевания титула. Потолок зарплат может снизиться из-за экономических последствий после пандемии коронавируса. Скорее всего, минимальная заработная плата также снизится, что делает ход Рондо рискованным.

Ранее сообщалось, что "Лос-Анджелес Лейкерс", вероятно, повысит оклад игроку. Но теперь эту ставку могут перебить соперники из "Клипперс" и "Селтикс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Рэжон Рондо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...