Уэйд отреагировал на сравнения Леброна и Джордона

Легенда "Майами Хит" Дуэйн Уэйд отреагировал на высказывание эксперта ESPN Иззи Гуттьереса, который заявил, что титулы шестикратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Майкла Джордана были лёгкими, а форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прав, когда просит проявить к себе больше уважения.

"Хорошо сказано, Иззи", — написал Уэйд на своей странице в "Твиттере".

"Очевидно, Леброн не получал достаточного признания. И он прав. В наши дни Леброна сравнивают только с одним человеком. Майклу Джордану было легко, когда он выиграл свои шесть титулов. Не только главный тренер Фил Джексон был там от начала до конца. Это была та же система, те же суперзвёзды рядом, те же ролевые игроки, а сама игра в баскетбол не развивалась с 1991 по 1998 год", — заявил ранее Гуттьерес.