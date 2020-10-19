  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Уэйд отреагировал на сравнения Леброна и Джордона
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уэйд отреагировал на сравнения Леброна и Джордона

Баскетбол
(1 голосов)

Он не согласен со всем вышесказанным

Уэйд отреагировал на сравнения Леброна и Джордона
Новина українською

Легенда "Майами Хит" Дуэйн Уэйд отреагировал на высказывание эксперта ESPN Иззи Гуттьереса, который заявил, что титулы шестикратного чемпиона НБА в составе "Чикаго Буллз" Майкла Джордана были лёгкими, а форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прав, когда просит проявить к себе больше уважения.

"Хорошо сказано, Иззи", — написал Уэйд на своей странице в "Твиттере".

"Очевидно, Леброн не получал достаточного признания. И он прав. В наши дни Леброна сравнивают только с одним человеком. Майклу Джордану было легко, когда он выиграл свои шесть титулов. Не только главный тренер Фил Джексон был там от начала до конца. Это была та же система, те же суперзвёзды рядом, те же ролевые игроки, а сама игра в баскетбол не развивалась с 1991 по 1998 год", — заявил ранее Гуттьерес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дуэйн Уэйд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...