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Испанский клуб подтвердил разрыв контракта с Бобровым

Баскетбол
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Форвард сборной Украины стал свободным агентом.

Испанский клуб подтвердил разрыв контракта с Бобровым
Новина українською

Аутсайдер испанской лиги АСB Фуэнлабрада официально сообщила о разрыве контракта с украинским тяжелым форвардом Вячеславом Бобровым, который выступал в клубе с лета 2019 года.

"Клуб благодарит игрока за проявленную за это время приверженность и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Фуэнлабрады.

Бобров в текущем сезоне в матчах чемпионата Испании в среднем за игру проводил на площадке почти по 15 минут, набирая по 4,8 очка и 2,0 подбора.

Накануне в украинских СМИ появилась информация, что Вячеслав Бобров продолжит карьеру в БК Днепр – действующем чемпионе Суперлиги.

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В статье: баскетбол Вячеслав Бобров Лига АСВ
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