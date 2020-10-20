Испанский клуб подтвердил разрыв контракта с Бобровым

Аутсайдер испанской лиги АСB Фуэнлабрада официально сообщила о разрыве контракта с украинским тяжелым форвардом Вячеславом Бобровым, который выступал в клубе с лета 2019 года.

"Клуб благодарит игрока за проявленную за это время приверженность и желает ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Фуэнлабрады.

Бобров в текущем сезоне в матчах чемпионата Испании в среднем за игру проводил на площадке почти по 15 минут, набирая по 4,8 очка и 2,0 подбора.

Накануне в украинских СМИ появилась информация, что Вячеслав Бобров продолжит карьеру в БК Днепр – действующем чемпионе Суперлиги.