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Потрясающий аллей-уп от Киев-Баскета – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Топ-10 моментов недели в Суперлиге от официального канала ФБУ на YouTube

Потрясающий аллей-уп от Киев-Баскета – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Новина українською

На первой позиции еженедельного рейтинга оказался эффектный быстрый прорыв игроков Киев-Баскета – Александр Мишула безупречной передачей нашел Павла Крутоуса, а тот в прыжке доставил мяч в кольцо.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Киев-Баскет
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