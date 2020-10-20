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Потрясающий аллей-уп от Киев-Баскета – момент недели в Суперлиге. ВИДЕО
Топ-10 моментов недели в Суперлиге от официального канала ФБУ на YouTube
На первой позиции еженедельного рейтинга оказался эффектный быстрый прорыв игроков Киев-Баскета – Александр Мишула безупречной передачей нашел Павла Крутоуса, а тот в прыжке доставил мяч в кольцо.
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