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БК Днепр объявил о подписании контракта с Бобровым

Баскетбол
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Статусное усиление для чемпиона Суперлиги

БК Днепр объявил о подписании контракта с Бобровым
Новина українською

БК Днепр на официальном уровне подтвердил подписание контракта с форвардом сборной Украины Вячеславом Бобровым, который накануне получил от испанской Фуэнлабрады статус свободного агента.

Для Боброва Днепр стал девятым клубом в профессиональной карьере. В Украине форвард поиграл в Азовмаше, Киеве и Химике, а в Европе выступал за Питешти (Румыния), Пено Жвайгждес (Литва), Кемпер (Франция), Гипускоа и Фуэнлабраду (Испания).

Помимо Вячеслава Боброва БК Днепр в межсезонье вернул в Суперлигу экс-игрока клубов НБА Вячеслава Кравцова. Также команде Дениса Журавлева удалось сохранить все ключевых игроков, включая Генри Дугата и Джареда Террелла, у которого также есть опыт выступлений в НБА.

Новый сезон в Суперлиге БК Днепр начал победами над Черкасскими Мавпами и Будивельником.

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В статье: БК Днепр Баскетбольная Суперлига Вячеслав Бобров
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