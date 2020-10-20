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Яннис Адетокумбо может перейти в ряды аутсайдера НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Все решится в следующее межсезонье

Яннис Адетокумбо может перейти в ряды аутсайдера НБА
Новина українською

Руководство "Сакраменто Кингз" намерено в следующее межсезонье побороться за лидера "Милуоки Бакс", двукратного MVP, форварда Янниса Адетокунбо, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Крейгори Смит.

Адетокунбо в 2021 году выйдет на рынок свободных агентов. Кроме возможного подписания нового контракта с "Милуоки" на грека также претендуют в "Майами Хит", в борьбе за Янниса высоко оцениваются шансы "Голден Стэйт Уоррирз".

"Сакраменто Кингз" на протяжении многих лет находится в числе главных аутсайдеров лиги. В минувшем сезоне калифорнийцы боролись за выход в плей-офф, но снова не попали в топ-8 Западной конференции. После этого боссы клуба затеяли кадровые перестановки, уволив с поста генерального менеджера Владе Диваца.

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В статье: Яннис Адетокумбо
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