Яннис Адетокумбо может перейти в ряды аутсайдера НБА

Руководство "Сакраменто Кингз" намерено в следующее межсезонье побороться за лидера "Милуоки Бакс", двукратного MVP, форварда Янниса Адетокунбо, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Крейгори Смит.

Адетокунбо в 2021 году выйдет на рынок свободных агентов. Кроме возможного подписания нового контракта с "Милуоки" на грека также претендуют в "Майами Хит", в борьбе за Янниса высоко оцениваются шансы "Голден Стэйт Уоррирз".

"Сакраменто Кингз" на протяжении многих лет находится в числе главных аутсайдеров лиги. В минувшем сезоне калифорнийцы боролись за выход в плей-офф, но снова не попали в топ-8 Западной конференции. После этого боссы клуба затеяли кадровые перестановки, уволив с поста генерального менеджера Владе Диваца.