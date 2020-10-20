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В НБА могут легализовать марихуану
Пока только слухи
Известный журналист Билл Симмонс выразил мнение, что НБА после успешного опыта в "пузыре" в Орландо легализует использование марихуаны в новом коллективном соглашении.
Напомним, после рестарта сезона-2019/2020 игроков не проверяли на использование марихуаны. А согласно текущим правилам, баскетболиста дисквалифицируют на пять матчей после третьего положительного теста.
"Полагаю, что в новом коллективном соглашении марихуана будет легализована. Это был один из уроков, который мы извлекли в "пузыре". Там игроков не тестировали. Стало ли это одним из факторов повышения качества игры? Может быть. Это повлияло на восстановление?" – заявил Симмонс в подкасте ESPN.
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф "Лейкерс" обыграли "Майами Хит" со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.
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