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В НБА могут легализовать марихуану

Баскетбол
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Пока только слухи

В НБА могут легализовать марихуану
Новина українською

Известный журналист Билл Симмонс выразил мнение, что НБА после успешного опыта в "пузыре" в Орландо легализует использование марихуаны в новом коллективном соглашении.

Напомним, после рестарта сезона-2019/2020 игроков не проверяли на использование марихуаны. А согласно текущим правилам, баскетболиста дисквалифицируют на пять матчей после третьего положительного теста.

"Полагаю, что в новом коллективном соглашении марихуана будет легализована. Это был один из уроков, который мы извлекли в "пузыре". Там игроков не тестировали. Стало ли это одним из факторов повышения качества игры? Может быть. Это повлияло на восстановление?" – заявил Симмонс в подкасте ESPN.

Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф "Лейкерс" обыграли "Майами Хит" со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.

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В статье: НБА
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