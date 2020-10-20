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Индиана назначила нового главного тренера
Этот пост займёт Нэйт Бьоркгрен
Руководство "Индианы Пэйсерс" определилось с новым главным тренером команды. Этот пост займёт Нэйт Бьоркгрен, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Шамс Чарания.
Бьоркгрен до недавнего времени занимал пост ассистента главного тренера "Торонто Рэпторс" Ника Нёрса, на этом посту он стал чемпионом НБА в 2019 году.
В целом же 45-летний специалист никогда не работал в качестве главного тренера клуба НБА. Тренерскую карьеру он начал в 2004 году. В прошлом Нэйт работал в клубах Лиги развития и в этом качестве стал чемпионом D-лиги в 2011 году. В НБА у специалиста есть опыт работы ассистентом в "Финикс Санз".
Напомним, "Индиана" осталась без тренера после вылета из плей-офф от "Майами Хит". С поста был уволен Нэйт Макмиллан.
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