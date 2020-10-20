  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс просят НБА списать контракт Луола Денга
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс просят НБА списать контракт Луола Денга

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок завершил карьеру

Лейкерс просят НБА списать контракт Луола Денга
Новина українською

"Лейкерс" просят НБА списать зарплату Луола Денга в размере $ 5 млн до 2022 года, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

"Лейкерс" ссылаются на тот факт, что Денг не может продолжить карьеру, что является основанием для списания "мёртвых" денег из платежой ведомости. "Лос-Анджелес" хочет освободить дополнительные средства в платёжке для трат на рынке свободных агентов в межсезонье.

Клуб должен заплатить Денгу $ 5 млн в следующем сезоне и в сезоне-2021/2022. Контракт Денга был выкуплен с "растяжкой" в 2018 году, игрок завершил карьеру осенью прошлого года. В 2016 году Денг подписал с "Лейкерс" четырёхлетний контракт на $ 72 млн. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. "Лейкерс" вывели его из ротации, а затем выкупили контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...