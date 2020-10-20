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Лейкерс просят НБА списать контракт Луола Денга
Игрок завершил карьеру
"Лейкерс" просят НБА списать зарплату Луола Денга в размере $ 5 млн до 2022 года, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".
"Лейкерс" ссылаются на тот факт, что Денг не может продолжить карьеру, что является основанием для списания "мёртвых" денег из платежой ведомости. "Лос-Анджелес" хочет освободить дополнительные средства в платёжке для трат на рынке свободных агентов в межсезонье.
Клуб должен заплатить Денгу $ 5 млн в следующем сезоне и в сезоне-2021/2022. Контракт Денга был выкуплен с "растяжкой" в 2018 году, игрок завершил карьеру осенью прошлого года. В 2016 году Денг подписал с "Лейкерс" четырёхлетний контракт на $ 72 млн. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. "Лейкерс" вывели его из ротации, а затем выкупили контракт.
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