Лейкерс просят НБА списать контракт Луола Денга

"Лейкерс" просят НБА списать зарплату Луола Денга в размере $ 5 млн до 2022 года, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в "Твиттере".

"Лейкерс" ссылаются на тот факт, что Денг не может продолжить карьеру, что является основанием для списания "мёртвых" денег из платежой ведомости. "Лос-Анджелес" хочет освободить дополнительные средства в платёжке для трат на рынке свободных агентов в межсезонье.

Клуб должен заплатить Денгу $ 5 млн в следующем сезоне и в сезоне-2021/2022. Контракт Денга был выкуплен с "растяжкой" в 2018 году, игрок завершил карьеру осенью прошлого года. В 2016 году Денг подписал с "Лейкерс" четырёхлетний контракт на $ 72 млн. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. "Лейкерс" вывели его из ротации, а затем выкупили контракт.