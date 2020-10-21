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Пустовой набрал 15 очков в матче чемпионата Испании

Баскетбол
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Артем давно не отличался такой результативностью

Пустовой набрал 15 очков в матче чемпионата Испании
Новина українською

Накануне Барселона в матче четвертого тура Лиги АСB со счетом 87:60 разгромила Гипускоа.

Украинский центровой каталонцев Артем Пустовой за 16 минут набрал 15 очков (6 из 9 с игры и 3 из 4 с линии штрафных) и разделил звание самого результативного игрока команды с Брэндоном Дэвисом.

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В статье: Артем Пустовой БК Барселона Лига АСВ
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