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ФБУ отклонила протест Будивельника на матч с Соколами
Результат не изменят
Ключевой момент матча Суперлиги между Будивельником и Харьковскими Соколами произошел за несколько секунд до конца решающей четверти, когда при счете 77:79 форвард Соколов Владимир Шевченко коснулся мяча после трехочкового в исполнении американского легионера Будивельника Реджи Джонсона. Киевляне посчитают, что судьи ошибочно не засчитали бросок, который должен был стать победным, и направили протест в ФБУ.
По итогам заседания Директорат чемпионата Украины ФБУ не удовлетворил протест Будивельника, поскольку игрок Соколов коснулся мяча в тот момент, кода его большая часть находилась ниже уровня корзины. Таким образом, действия Шевченко никак не препятствовали попаданию мяч в корзину.
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