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Леонард может перейти в Лос-Анджелес Клипперс
Он является одной из ключевых фигур
Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард может покинуть команду в межсезонье, сообщает The Athletic.
Источник опросил 20 агентов НБА на условиях анонимности, которые хорошо осведомлены в том, что происходит внутри лиги. По словам одного из агентов, "Лос-Анджелес" собирается полностью обновить состав в межсезонье, а Леонард станет одной из центральных фигур для обмена.
"Я слышал, что " Клипперс" собираются перекроить этот состав", — сказал агент.
В прошлом сезоне Леонард не смог привести команду к успеху в плей-офф. "Клипперс" вылетели на стадии второго раунда в серии плей-офф с "Денвер Наггетс" (3-4), растеряв преимущество 3-1. После завершения сезона "Лос-Анджелес" расстался с главным тренером Доком Риверсом.
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