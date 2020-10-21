  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леонард может перейти в Лос-Анджелес Клипперс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леонард может перейти в Лос-Анджелес Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Он является одной из ключевых фигур

Леонард может перейти в Лос-Анджелес Клипперс
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард может покинуть команду в межсезонье, сообщает The Athletic.

Источник опросил 20 агентов НБА на условиях анонимности, которые хорошо осведомлены в том, что происходит внутри лиги. По словам одного из агентов, "Лос-Анджелес" собирается полностью обновить состав в межсезонье, а Леонард станет одной из центральных фигур для обмена.

"Я слышал, что " Клипперс" собираются перекроить этот состав", — сказал агент.

В прошлом сезоне Леонард не смог привести команду к успеху в плей-офф. "Клипперс" вылетели на стадии второго раунда в серии плей-офф с "Денвер Наггетс" (3-4), растеряв преимущество 3-1. После завершения сезона "Лос-Анджелес" расстался с главным тренером Доком Риверсом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...