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НБА представила лучшие данки рестарта сезона. ВИДЕО
Подборка зрелищных бросков сверху от лучших баскетболистов мира
Из-за пандемии коронавируса сезон в НБА был прерван в марте. Лига вернулась в июле в «пузыре» в Орландо.
Чемпионами сезона 2019-2020 впервые за 10 лет стали Лос-Анджелес Лейкерс.
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