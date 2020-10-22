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НБА представила лучшие данки рестарта сезона. ВИДЕО

Баскетбол
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Подборка зрелищных бросков сверху от лучших баскетболистов мира

НБА представила лучшие данки рестарта сезона. ВИДЕО
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса сезон в НБА был прерван в марте. Лига вернулась в июле в «пузыре» в Орландо.

Чемпионами сезона 2019-2020 впервые за 10 лет стали Лос-Анджелес Лейкерс.

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В статье: НБА
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