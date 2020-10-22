Нью-Орлеан определился с новым главным тренером

Новым наставником Нью-Орлеана станет 61-летний специалист Стэн Ван Ганди, сообщает в Твиттере авторитетный инсайдер Шамс Чарания.

Ван Ганди подпишет с Пеликанс контракт на 4 года. Ожидается, что клуб в ближайшие дни официально подтвердит его назначение.

Для Ван Ганди Нью-Орлеан станет четвертым клубом в карьере. Ранее американец работал в Майами, Орландо и Детройте. В сезоне 2008-2009 он выводил Мэджик в финал НБА, где его команда со счетом 1:4 проиграла Лейкерс Коби Брайанта.

Нью-Орлеан в прошлом сезоне с показателем 30-42 занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.