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Тренер Карри: Уорриорз на предстоящем драфте НБА стоит присмотреться к Энтони Эдвардсу

Баскетбол
(1 голосов)

Но кого выберут "воины"

Тренер Карри: Уорриорз на предстоящем драфте НБА стоит присмотреться к Энтони Эдвардсу
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"Голден Стэйт Уорриорз" на предстоящем драфте НБА будут выбирать под вторым пиком. У "воинов" есть шанс заполучить Джеймса Уайзмена, Ламело Болла или Энтони Эдвардса. По мнению тренера Брэндона Пэйна, который персонально работает со звездой команды Стефеном Карри, менеджменту клуба стоит уделить внимание именно последнему баскетболисту в этом списке.

"Парень, который действительно выделяется для меня, — это Энтони Эдвардс. Я считаю его выдающимся. Думаю, он может делать много хороший вещей на площадке — забивать и защищаться с первого дня", — приводит слова Пейна Clutch Points.

Сам Эдвардс ранее заявил, что хотел бы оказаться в составе "Голден Стэйт Уорриорз". Однако игрока может перехватить "Миннесота Тимбервулвз", которая получила первый пик драфта НБА по итогам лотереи. В клубе также выразили огромное желание заполучить именно атакующего защитника университета Джорджии.

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В статье: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз Джеймс Уайзмен
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