  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Харьковские Соколы сыграют два домашних матча в Днепре
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харьковские Соколы сыграют два домашних матча в Днепре

Баскетбол
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

Харьковские Соколы сыграют два домашних матча в Днепре
Новина українською

Клуб Суперлиги Париматч Харьковские Соколы два следующих домашних матча регулярного чемпионата сыграет не на своей площадке.

В связи с установлением на территории города Харьков "красного" уровня эпидемической опасности домашние игры Соколов в четвертом туре Суперлиги (30.10 против Одессы и 01.11 против Химика) будут проведены в городе Днепр на арене СК Шинник.

Сейчас два города, клубы которых представлены в Суперлиге Париматч, находятся в "красной" зоне - это Харьков и Тернополь.

На этой неделе, в рамках третьего тура, Соколы сыграют на выезде против Киев-Баскета (23.10) и Тернополя (25.10). Второй матч пройдет во Львове.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперлига БК Харьковские Соколы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...