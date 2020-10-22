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Харьковские Соколы сыграют два домашних матча в Днепре
Все из-за коронавируса
Клуб Суперлиги Париматч Харьковские Соколы два следующих домашних матча регулярного чемпионата сыграет не на своей площадке.
В связи с установлением на территории города Харьков "красного" уровня эпидемической опасности домашние игры Соколов в четвертом туре Суперлиги (30.10 против Одессы и 01.11 против Химика) будут проведены в городе Днепр на арене СК Шинник.
Сейчас два города, клубы которых представлены в Суперлиге Париматч, находятся в "красной" зоне - это Харьков и Тернополь.
На этой неделе, в рамках третьего тура, Соколы сыграют на выезде против Киев-Баскета (23.10) и Тернополя (25.10). Второй матч пройдет во Львове.
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