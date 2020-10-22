Легенда НБА, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил считает, что "Лос-Анджелес Клипперс" следует обменять форварда Пола Джорджа. О'Нил считает, что Кавай Леонард должен стать единоличным лидером франшизы из Лос-Анджелеса.

"Клипперс" нужно от кое-кого избавиться. Я имею в виду Пола Джорджа. Клуб может получить за него двух очень хороших игроков, а Кавай должен стать единоличным лидером команды. Я не хочу, чтобы Леонард кому-то делегировал полномочия лидера. В "Торонто Рэпторс" он был главным парнем, все в клубе об этом знали", — приводит слова О’Нила TMZ.

В минувшем сезоне НБА "Клипперс" сенсационно вылетели на стадии второго раунда в серии плей-офф с "Денвер Наггетс" (3-4), растеряв преимущество 3-1.