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Одесса одержала первую победу в сезоне обыграв Будивельник

Баскетбол
(1 голосов)

Все решилось в концовке матча

Одесса одержала первую победу в сезоне обыграв Будивельник
Новина українською

Одесса принимала Будивельник в первом матче третьего игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Хозяева сделали мощный рывок на старте матча. Будивельник допустил 6 потерь еще в первые 10 минут и выглядел откровенно разобранным на обоих концах площадки.

Во второй четверти Будивельнику удалось найти свои очки в нападении. Киевляне лучше отзащищались на дуге, а у Одессы процент реализации бросков из-за дуги упал.

Хозяева удержали преимущество в третьей четверти, которую команды завершили с ничейным результатом (18:18). В конце игры ключевым отрезком стал рывок Одессы 9:0 на старте четвертой четверти, после которого Будивельник не смог достойно ответить.

Одесситы после четырех неудач подряд одержали первую победу.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Одесса, УСК Одесса

Одесса - Будивельник 86:69 (27:12, 19:24, 18:18, 22:15)

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В статье: Будивельник (Киев) БК Одесса
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