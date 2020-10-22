Одесса одержала первую победу в сезоне обыграв Будивельник

Одесса принимала Будивельник в первом матче третьего игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Хозяева сделали мощный рывок на старте матча. Будивельник допустил 6 потерь еще в первые 10 минут и выглядел откровенно разобранным на обоих концах площадки.

Во второй четверти Будивельнику удалось найти свои очки в нападении. Киевляне лучше отзащищались на дуге, а у Одессы процент реализации бросков из-за дуги упал.

Хозяева удержали преимущество в третьей четверти, которую команды завершили с ничейным результатом (18:18). В конце игры ключевым отрезком стал рывок Одессы 9:0 на старте четвертой четверти, после которого Будивельник не смог достойно ответить.

Одесситы после четырех неудач подряд одержали первую победу.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Одесса, УСК Одесса

Одесса - Будивельник 86:69 (27:12, 19:24, 18:18, 22:15)