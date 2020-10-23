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НБА проведет драфт в онлайн-формате
Лига вынуждена подстраиваться под обстоятельства
В связи с пандемией коронавируса в НБА приняли решение провести ежегодный драфт в виртуальном формате. Комиссионер лиги Адам Сильвер будет объявлять выбор команд в первом раунде в студии ESPN, а его заместитель Марк Тейтум назовет имена игроков, которые будут выбраны во втором раунде.
Драфт НБА пройдет 18 ноября. Право первого выбора на лотереи досталось Миннесоте, следующими после Тимбервулвз будут выбирать Голден Стэйт, Шарлотт, Чикаго и Кливленд.
Ожидается, что под первым пиком на драфте НБА 2020 года уйдет защитник из Джорджии Энтони Эдвардс. Голден Стэйт свой второй выбор, вероятней всего, потратит на израильтянина Дени Авдия.
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