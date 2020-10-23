У Леня ухудшился рейтинг в NBA 2K21

По сравнению с версией баскетбольного симулятора NBA 2K21 рейтинг центрового Сакраменто Алексея Леня упал на один пункт – с 77 до 76. Украинец – 9-й самый рейтинговый баскетболист в своей команде.

У Леня сильный бросок с ближней дистанции (90), украинец хорош в борьбе (92), силен при выборе броска (85), в подборах у своего кольца (85) и блок-шотах (82).

Алексей Лень в прошлом сезоне поиграл в Атланте и Сакраменто. Всего центровой сборной Украины провел 55 матчей, набирая в среднем за игру по 8,0 очка и 5,8 подбора.

NBA 2K21 выйдет 10 ноября 2020 года на консоль Xbox Series X, а 12 ноября – для PlayStation 5.