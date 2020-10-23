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Американский легионер Одессы реализовал 9 трехочковых в матче Суперлиги. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Невероятный перформанс

Американский легионер Одессы реализовал 9 трехочковых в матче Суперлиги. ВИДЕО
Новина українською

Накануне БК Одесса со счетом 86:69 обыграла Будивельник и добыла первую победу в сезоне.

Главным героем матча стал защитник одесситов Дилэйни Блэйлок, который за 27 минут умудрился набрать 34 очка, включая 9 реализованных трехочковых. Его рейтинг эффективности составил 33 балла.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев) БК Одесса
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