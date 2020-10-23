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Семикратный чемпион НБА: Леброну Джеймсу будет сложно сбросить Майкла Джордана с трона

Баскетбол
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Леброн должен найти способ привлечь публику на свою сторону

Семикратный чемпион НБА: Леброну Джеймсу будет сложно сбросить Майкла Джордана с трона
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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу будет трудно превзойти легенду "Чикаго Буллз" Майкла Джордана в гонке за звание величайшего баскетболиста всех времён.

"Я думаю, что Леброн должен найти способ привлечь публику на свою сторону. Он такой великий игрок. В наши дни с таким большим влиянием социальных сетей можно наблюдать за всеми аспектами жизни игроков, чего не было в другие эпохи. Майкл Джордан многое смог сделать на протяжении всей своей карьеры — титулы, кроссовки, стал владельцем клуба НБА и просто заработал любовь людей к себе. Леброну Джеймсу будет сложно сбросить Майкла Джордана с этого трона", — приводит слова Орри Essentially Sports.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Майкл Джордан
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