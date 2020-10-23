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Днепр уверенно переиграл Тернополь

Баскетбол
(1 голосов)

Гости набрали свои очки в первой половине матча

Днепр уверенно переиграл Тернополь
Новина українською

БК Днепр на выезде смог победить Тернополь, ведя в счете от старта встречи - 83:70.

В первой четверти количество созданных моментов было больше в Тернополя, но реализация подводила. В середине 10-минутки Днепр вел +10 и казалось, что с такой игрой, предпочтение действующие чемпионы Украины не потеряют. Однако, Тернополь начал ловить своего соперника на ошибках, сделав 6 перехватов против 3. Это позволило им сократить отставание от Днепра до 4 очков.

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В следующей четверти подопечные Дениса Журавлева увеличили процент попаданий с 46 до 51. Как итог, на перерыв они ушли с солидным преимуществом +14.

После отдыха днепряне увеличили преимущество над Тернополем до +16.

Однако, подопечные Дмитрия Забирченко не сдавались. За 5 минут до конца, заставили брать Дениса Журавлева тайм-аут. Это немного сбило кураж Тернополя и Днепр смог сохранить преимущество +13 и победить 83:70.

Суперлига Паритматч. Регулярный чемпионат

Львов. ПС Галичина

Тернополь - Днепр 70:83 (17:21, 15:25, 21:23, 17:14)

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В статье: БК Днепр БК Тернополь
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