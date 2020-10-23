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Запорожье уничтожило Черкасских Мавп

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(1 голосов)

Гости играли на порядок выше

Запорожье уничтожило Черкасских Мавп
Новина українською

Черкасские Мавпы принимали Запорожье в рамках матча третьего игрового недели регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Гости завладели преимуществом на старте игры, но Мавпы не отпускали соперника далеко, активно набирая очки. Запорожцы, в свою очередь, лучше атаковали с дальней дистанции.

Вторая 10-минутка началась с рывка запорожцев 8:0, который превратился в полноценный забег гостей.

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К сожалению для фанов Мавп сюжет матча во второй половине не изменился. Гости полностью контролировали матч и разницу в счете и еще и увеличивали ее. Максимальное преимущество запорожцев по ходу матча составило 38 очков.

Отпустив соперника еще в дебюте игры, Мавпы не имели никакого шанса получить гостей и уступили со счетом 66:98, потерпев своей пятое поражение на старте регулярного чемпионата. Запорожье, в свою очередь, получил четвертую подряд победу.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Обезьяны - БК Запорожье 66:98 (18:22, 12:30, 15:25 21:21)

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В статье: БК Запорожье Черкасские Мавпы
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