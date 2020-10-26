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БК Запорожье выиграл 5-й матч на старте Суперлиги
Мощный старт команды Валерия Плеханова
Запорожцы без особых усилий разгромили МБК Николаев и обновили рекорд Суперлиги, выиграв стартовые пять матчей сезона с разницей в 110 очков.
Ключевым в матче стал рывок гостей 15-0 во второй четверти. В концовке матча Николаев бросил играть и позволил Запорожью оформить разгромную победу с 24-очковым преимуществом.
Статус самого результативного игрока матча разделили защитник БК Запорожье Энтони Кэффи (20+3 перехвата) и форвард Николаева Кит Омоэра (20).
БК Запорожье с показателем 5-0 в турнирной таблице Суперлиги уступает только БК Киев-Баскету (6-0). МБК Николаев (0-4) идет последним.
МБК Николаев – БК Запорожье 66:90 (19:21, 16:29, 20:17, 11:23)
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