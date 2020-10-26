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МБК Николаев объявил о подписании американского центрового
Усиление для аутсайдера Суперлиги
МБК Николаев официально объявил о подписании контракта с 25-летним центровым Натаном Эдрианом. Об этом на пресс-конференции после матча чемпионата Украины против БК Запорожье (66:90) сообщил главный тренер клуба Валентин Берестнев.
Прошлый сезон Эдриан провел в Бордо в третьем дивизионе чемпионата Франции. Американец выдавал солидную персональную статистику -17,3 очка, 7,7 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.
МБК Николаев начал сезон с четырех поражений. Команда из одноименного города замыкает турнирную таблицу Суперлиги.
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