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МБК Николаев объявил о подписании американского центрового

Баскетбол
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Усиление для аутсайдера Суперлиги

МБК Николаев объявил о подписании американского центрового
Новина українською

МБК Николаев официально объявил о подписании контракта с 25-летним центровым Натаном Эдрианом. Об этом на пресс-конференции после матча чемпионата Украины против БК Запорожье (66:90) сообщил главный тренер клуба Валентин Берестнев.

Прошлый сезон Эдриан провел в Бордо в третьем дивизионе чемпионата Франции. Американец выдавал солидную персональную статистику -17,3 очка, 7,7 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

МБК Николаев начал сезон с четырех поражений. Команда из одноименного города замыкает турнирную таблицу Суперлиги.

Ранее UA-Футбол сообщал, что БК Запорожье выиграл 5-й матч на старте Суперлиги.

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В статье: МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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