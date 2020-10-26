БК Одесса разорвала контракт с двумя американцами из-за драки

Клуб Суперлиги Париматч БК Одесса попрощался с двумя американскими легионерами Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном.

Оба игрока стали участниками драки в одном из одесских ресторанов, и стало причиной расставания, сообщает официальный сайт клуба:

"В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения избили другого гражданина США, в результате чего последний получил серьезные травмы.

Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила клуба, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины по мерам безопасности, связанные с COVID-19 ".

Джаксен так и не провел за одесситов ни одного матча, пропустив старт регулярного чемпионата из-за перелома челюсти, который защитник получил во время драки в товарищеском матче против Тернополя.