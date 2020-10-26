Одна из организаций NCAA попала в серьёзный коррупционный скандал

Университет Аризоны обвиняется в девяти нарушениях правил NCAA, включая пять обвинений первого уровня, наиболее серьёзных по правилам NCAA, сообщает ESPN.

Аризоне было предъявлено обвинение в отсутствии институционализма организации и мониторинга, а главному тренеру Шону Миллеру — в отсутствии контроля. Внешний поверенный Аризоны Пол Келли отправил письмо в NCAA с просьбой передать дело о нарушениях в Независимый орган урегулирования подотчетности (IARP), который был создан для рассмотрения коррупционных дел.

Расследование ФБР выявило телефонные разговоры между помощником тренера Аризоны Буком Ричардсоном и Кристианом Докинзом, одним из сотрудников спортивного агентства ASM, который хотел пригласить в команду центрового Деандре Эйтона с предложением денежного вознаграждения, что является грубым нарушением в аматорской лиге NCAA. Считается, что Миллер знал о происходящем. Эйтон считался одним из самых талантливых проспетов, после выступления в NCAA он был выбран "Финикс Санз" под первым номером драфта НБА.

Официальные лица Аризоны подтвердили получение уведомления об обвинениях от NCAA, но отказались его опубликовать или предоставить подробности. Специальное заседание попечительского совета Аризоны запланировано на 26 октября.